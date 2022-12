Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat ca nu a gasit niciun indiciu ca Ucraina ar lucra la o 'bomba murdara'. Potrivit TASS, declaratia apartine directorului general al agenției Rafael Grossi, fiind facuta de el in marja celei de-a 27-a Conferințe a parților la Convenția-cadru…

- Ucraina are suficiente rezerve de gaze pentru aceasta iarna, daca se iau in considerare importurile planificate, a declarat vineri prim-ministrul Denis Smihal, in conditiile in care țara se pregatește pentru noi atacuri rusești vizand sistemele sale energetice, anunța Reuters, potrivit Rador.…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a facut un apel catre cetateni si intreprinderi sa reduca consumul de energie electrica de la ora 17.00 pana la ora 22.00 pentru a stabiliza sistemul energetic, dupa pagubele cauzate de atacurile rusesti cu rachete din aceasta saptamana. ”Suntem recunoscatori tuturor…

- O zona de siguranta in jurul centralei nucleare Zaporojie controlata de ocupanții rusi in Ucraina este imposibila atat timp cat linia frontului se afla la 100 km distanta, a declarat miercuri liderul regiunii instalat de Rusia, citat de Reuters și Agerpres . „Pot sa va spun ca negocierile sunt extrem…

- Valerii Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost rapit luni si este retinut intr-un loc necunoscut, a anuntat Energoatom intr-o postare pe contul de Telegram. Rapitorii rusi ”folosesc probabil metode de tortura” asupra lui Martiniuk in incercarea de a obtine…

- Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse. Despre aceasta a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, sambata, ca ZNPP – centrala nucleara Zaporojie este din nou conectata la reteaua electrica nationala a Ucrainei, inginerii reparand una dintre cele patru linii externe principale de electricitate care erau avariate din cauza razboiului,…

- Obligatiunile si taxele de razboi vor ajuta, de asemenea, la acoperirea deficitului, a spus el, adaugand ca spera ca va fi convenit un nou program de finantare cu Fondul Monetar International pentru anul viitor. Premierul ucrainean a evocat ca se asteapta ca Statele Unite sa ofere 18 miliarde de dolari,…