Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, a anuntat, sambata, Ministerul Finantelor.

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, anunta Ministerul Finantelor, precizand ca decizia este determinata de stabilizarea datoriei publice si implementarea unor politici menite sa asigure o consolidare fiscala…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat marti ca a inrautatit perspectiva atribuita sistemului bancar al SUA de la stabila la negativa, citand riscurile ridicate pentru sector dupa turbulentele provocate de colapsul Silicon Valley Bank (SVB), care a alimentat temerile privind…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat marti ca a inrautatit perspectiva atribuita sistemului bancar al SUA de la stabila la negativa, citand riscurile ridicate pentru sector dupa turbulentele provocate de colapsul Silicon Valley Bank (SVB), care a alimentat temerile privind…

- Fitch Ratings a confirmat la "BBB minus" ratingul pe termen lung atribuit companiei romanesti Electrica si a mentinut perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- Parlamentul Romaniei a dat o lege care scade accizele la carburanți, de la 1 ianuarie, nivelurile fiind puse, deliberat sau din greșeala, sub nivelurile minime din UE. Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, spune ca nu va aplica nivelul mic decis de Parlament, ci pe cel minim din UE, care este mai mare.…