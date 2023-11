Stiri pe aceeasi tema

- Patru traficanți de droguri au fost reținutți pentru 30 de zile, suspectați ca vindeau stupefiante inclusiv elevilor de liceu. Aceștia le livrau drogurile personal, la petrecerile liceenilor. Dupa reținerea pentru 24 de ore a urmat decizia judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 - 16 octombrie, ora 12:00, temporar, vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud-vestul si estul Munteniei, cu viteze de 55 - 65 km/h.In…

- Jeleuri, prajituri, drajeuri și mai nou vape-uri. In aceasta forma ajungeau, la tineri, substanțele cu efect psihoactiv. Cu intenția de a face bani, mai mulți indivizi au produs dispozitive de vapat și produse de tip „edibles” (jeleuri, prajituri, drajeuri), ce aveau in compoziție substante susceptibile…

- La data de 19.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Iași efectueaza 121 de percheziții domiciliare pe raza județelor Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu,…

