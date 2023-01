Stiri pe aceeasi tema

- Vola.ro confirma ca este in curs de a finaliza procesul de rambursare a tuturor clienților care au avut zboruri Blue Air anulate cu plecare incepand cu data de 6 septembrie 2022. Peste 10.000 de clienti Vola.ro au fost afectați de anularile Blue Air, iar prejudiciul adus se ridica la peste 1.000.000…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat marti ca si-a inchis baza din Bacau, de unde va continua sa opereze o serie de rute, incluzand rutele catre Londra Luton si Milano Malpensa. Angajatilor afectati de la baza din Bacau le vor fi oferite oportunitati in alte zone ale retelei Wizz Air. Compania…

- ”Wizz Air anunta astazi ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, pentru a reflecta contextul economic in schimbare, care nu a permis operarea bazei intr-un mod viabil. In data de 10 ianuarie 2023, compania aeriana isi va inchide baza din…

- Dupa luni intregi de așteptare, compania Blue Air a inceput sa restituie pasagerilor banii pentru cursele anulate. O parte dintre romanii care și-au primit banii, au povestit cum au procedat. Tudor Apopi este unul dintre romanii fericiți care a reușit sa-și recupereze banii pe cursele anulate de compania…

- De cateva saptamani, Diana Bart nu mai apare la Prima TV, in emisiunea „Flash Monden”, pe care o modera de ani de zile. Pagina de Media anunța ca in locul ei apare pe post o prezentatoare noua, e vorba despre Alexandra Anastasescu. Pana la sfarșitul lunii noiembrie, Diana Bart a prezentat emisiunea…

- Pe zi ce trece, scandalul adeverințelor false de tip CAR de la Senat cercetat de DIICOT scoate la lumina o mulțime de ilegalitați a celor implicați, in special a șefei Biroului Audit, Aurelia Miulescu. Auditul Senatului e auditat de… DIICOT PUTEREA a semnalat faptul ca la jumatatea lunii septembrie…

- Criza energetica actuala nu este intamplatoare. Ea se datoreaza mostenirii, a esecurilor unor guvernari proaste, dar si a unei reactii intarziate a actualei guvernari, care si-a asumat riscuri inutile, din incompetenta, este de parere fostul ambasador al Republicii Moldova in SUA, Igor Munteanu, citat…