Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetului Buzau au declansat o ancheta dupa ce a fost semnalata o posibila poluare a raului Sarata, in dreptul statiunii Monteoru. Indicii in acest sens sunt prezenta unor pesti morti, culoarea inchisa a apei si un miros fetid degajat de aceasta.

- Oamenii legii bucuresteni sunt in alerta si fac pasii necesari elucidarii cat mai rapide a unui caz care le-a fost adus in atentie in cursul acestei prime zile a saptamanii. Concret, politia a fost anuntata ca in sectorul 6 al Capitalei, mai exact in zona Bulevardului Timisoara, doi barbati au fost…

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei…

- Imagini revoltatoare in apropierea raului Suceava. Mii de pesti au fost gasiti morti ieri pe o distanta de doi kilometri. Cauza ar fi o poluare de proportii. Nu se stie insa momentan despre ce substanta e vorba si nici de unde provine. Dar au fost luate probe din apa, iar cei mai multi dintre pestii…

- Patru copii si trei adulti au fost gasiti vineri morti prin impuscare la o ferma din sud-vestul Australiei, un incident care a declansat o unda de soc in comunitatea locala, relateaza...