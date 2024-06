Slovacia a anunțat ca sprijina candidatura premierului interimar olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO, in schimbul sprijinului din partea Olandei pentru a-si asigura apararea anti-aeriana. Noul presedinte slovac Peter Pellegrini a anunțat, marți, dupa un summit european extraordinar, ca Slovacia va sprijini candidatura premierului interimar olandez Mark Rutte pentru postul de […] The post Slovacia dezvaluie de ce l-a ales pe Rutte, și nu pe Iohannis, la șefia NATO. A ramas fara aparare anti-aeriana, dupa ce și-a donat singurul sistem Ucrainei appeared first on Știri online,…