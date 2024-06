Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 44% din investitiile directe chinezesti in Europa au venit in Ungaria – reiese dintr-un studiu publicat joi de Mercator Institute for China Studies (Merics), cu sediul la Berlin, si de Rhodium Group. Ungaria a primit astfel mai multe investitii chineze decat cele mai mari trei economii…

- Cat costa un kg de cartofi in 2024In piețele din Romania, prețul unui kilogram de cartofi a crescut constant in ultimele luni. Daca in 2021 cartofii se vindeau in medie cu 1,70 lei pe kilogram, astazi prețul a ajuns la 5 lei pe kilogram, marcand o creștere alarmanta pentru bugetele familiilor. In doar…

- S-a amanat exercițiul NATO in care aproximativ 2.000 de parașutiști militari din Franța, Germania, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii și Țarile de Jos se vor instrui in cadrul SWIFT RESPONSE 24 (SR24) / DEFENDER 24.

- Statul Islamic (ISIS) amenința cu atacuri teroriste cu aproape o luna inainte de debutul turneului final EURO 2024, care se va desfașura in Germania (14 iunie-14 iulie). In cel mai recent numar al revistei sale de propaganda, organizația terorista prezinta un fotomontaj pe o pagina intreaga cu un soldat…

- Cu aproape o luna inainte de EURO 2024 din Germania (14 iunie-14 iulie), Statul Islamic (ISIS) amenința cu atacuri teroriste la turneul final. Organizația terorista prezinta fotomontaj pe o pagina intreaga, in ultimul numar al revistei sale de propaganda, cu un soldat inarmat și mesajul: „Berlin, Dortmund,…

- Cu aproape o luna inainte de Euro 2024 din Germania (14 iunie – 14 iulie), Statul Islamic (ISIS) amenința cu atacuri teroriste la turneul final. Organizația terorista prezinta fotomontaj pe o pagina intreaga, in ultimul numar al revistei sale de propaganda, cu un soldat inarmat și mesajul: „Berlin,…

- Compania europeana de autobuze FlixBus deschide rute noi din si pana in Bulgaria in perioada verii, a anuntat Petar Bankov, director administrativ al Flix Sofia Knowledge Hub. Din iunie, autobuzele companiei FlixBus vor calatori in fiecare zi intre Sofia si Salonic. Pasagerii isi pot face deja rezervari…

- Publicatia de business Financial Times a intocmit faimosul ”Top 1.000 de companii cu cea mai rapida cresterea din Europa”. Patru societați din Romania au intrat pe poziții bune. Patru firme din Romania au fost incluse in ”Top 1.000 de companii cu cea mai rapida cresterea din Europa”! Topul Financial…