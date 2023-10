Trei agenti de politie din judetul Iasi au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. Acestia ar fi luat bani de la soferi pentru a nu-i sanctiona. Pentru probarea activitatii, anchetatorii au facut perchezitii, inclusiv la trei desii de Politie. ”In cursul zilei de astazi, 10.10.2023, ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au pus in aplicare un numar de trei mandate de perchezitie domiciliara la Posturile de Politie…