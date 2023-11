Stiri pe aceeasi tema

- Agenti ai FBI i-au confiscat telefoanele si dispozitivele electronice primarului orasului New York, Eric Adams, ca parte a unei investigatii federale privind finantarea campaniei sale electorale, a declarat vineri unul dintre avocatii sai, potrivit AFP.Aceste confiscari ar fi legate de o investigatie…

- Agenții FBI au percheziționat joi (3 noiembrie) locuința șefei de campanie electorala a primarului orașului New York, Eric Adams, Brianna Suggs, care a fost interogata de anchetatori de corupție publica, au anunțat oficiali ai orașului și mass-media locale. FBI o ancheteaza pe Brianna Suggs, principala…

- „Cat timp va mai avea Romania o companie aeriana de stat?”Este intrebarea care se pune in aceste momente in care ajutorul de stat pentru TAROM intarzie, planul de restructurare inca nu e aprobat de Comisia Europeana, iar achiziția de noi avioane e sub semnul intrebarii. In ultimii doi ani, compania…

- Aviația israeliana a bombardat aeroporturile siriene din Damasc și Alep. Pistele acestor aeroporturi au devenit inutilizabile, informeaza agenția de presa siriana SANA, care a citat surse militare siriene. Totodata, autoritațile israeliene au anunțat ca va lasa Fașia Gaza fara apa și curent electric…

- I.S „Poșta Moldovei” a venit joi, 5 octombrie, cu precizari, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe imagini cu un vehicul al intreprinderii care livra ziare cu insemnele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Transportarea materialului publicitar electoral de catre curierii I.S „Poștei Moldovei””…

- De la New York și Washington, Volodimir Zelenski a plecat in Canada, pentru o vizita oficiala la invitația lui Justin Trudeau, premierul unei țari unde traiește o puternica diaspora ucraineana. Este prima vizita pe care Volodimir Zelenski o face in Canada de la declanșarea razboiului rus contra Ucrainei.…

- Criza cauzata de migratie „va distruge New York-ul”, a dat asigurari primarul democrat al metropolei americane, Eric Adams, in contextul in care aceasta primeste peste 10.000 de noi migranti economici si solicitanti de azil in fiecare luna, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.