Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de oameni de știința din Statele Unite studiaza in prezent persoane care au reușit sa scape de infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2 in timpul acestei pandemii. Scopul declarat al acestui studiu este de a descoperi acele indicii care ar putea ajuta la prevenirea infectarii celorlalte persoane,…

- In presa rusa, Pravda titreaza: “Moldova a inceput sa faca presiuni asupra Transnistriei, iar consecințele vor fi grave”. Cotidianul afirma ca , Moldova “și-ar fi incalcat neutralitatea declarata in privința conflictului ruso-ucrainean”. Iata și subtitlurile aceluiași articol din Pravda: “Moldova duce…

- Casa Alba a gazduit un eveniment virtual pentru a sarbatori Paștele sub titlul „Sederul poporului” – Masa pascala a poporului. Președintele Joe Biden a urat Paște fericit „tuturor celor care sarbatoresc in America, Israel și in intreaga lume”, transmite Jerusalem Post. ”Mulțumita progreselor inregistrate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a aratat marți ca Rusia a greșit numele președintelui Joe Biden, pe care l-a trecut pe lista de persoane supuse sancțiunilor Moscovei, ca raspuns la sancțiunile impuse de Statele Unite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. „Poate l-au…

- Bursa de Valori din Hong Kong s-a prabușit din cauza posibilului ajutor China-Rusia, potrivit The Kyiv Independent. Piețele din Hong Kong s-au confruntat luni cu cea mai proasta zi de tranzacționare de la criza financiara din 2008.Totul pe fondul informațiilor legate de posibilitatea unui ajutor militar…

- "Kremlinul raspandeste pur si simplu in mod intentionat minciuni potrivit carora Statele Unite si Ucraina desfasoara activitati legate de arme chimice si biologice in Ucraina", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, intr-un comunicat."Am vazut, de asemenea, responsabili…