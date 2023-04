Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a unui agent de poliție judiciara in cadrul IGPR pentru luare de mita, trafic de influența și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Victor Daniel Popescu, la data faptei agent de politie judiciara in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui cadru universitar acuzt de 125 de fapte de luare de mita.Potrivit unui comunicat DNA, cel vizat este RUDOLF CRISTIAN, lector universitar, doctor, in cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca - Centrul…

- In cauza, potrivit magistratilor, oficialii firmei nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile realizate aferente valorificarii achizitiilor intracomunitare de pui congelati din Bulgaria din lunile iulie si august 2013. Curtea de Apel Constanta a incetat procesul penal pornit impotriva inculpatului…

- Un agent de Politie judiciara din cadrul IGPR a fost retinut de procurorii DNA pentru luare de mita, trafic de influenta si divulgarea de informatii. Acesta ar fi cerut 300.000 de euro de la o persoana cercetata penal, careia i-a promis ca va reduce prejudiciul din dosar, a transmis DNA. Procurorii…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției, au efectuat percheziții la mai multe companii, intr-un dosar de evaziune fiscala in suma de aproximativ 800 milioane lei, in perioada 2019-2021. Potrivit oamenilor legii, companiile percheziționate in Chișinau au beneficiat nejustificat…

- Datele Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj arata ca in cursul anului 2022 au fost solutionate 12 cauze in care au fost vizate infracțiuni de corupție. In ceea ce priveste finalitatea judiciara, din cele 12 cauze solutionate, in cinci dintre acestea s-a dispus trimiterea in judecata (un rechizitoriu…

- Victor Pițurca a fost reținut, noaptea trecuta, de procurorii DNA. Fostul selecționer al Romaniei ar urma sa dea explicații in legatura cu achiziția de maști anti-COVID neconforme pentru Ministerul Apararii Naționale (MApN). Firma care a livrat maștile este chiar a fiului sau, Alexandru Pițurca. Din…