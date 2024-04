Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Garliciu a deschis procedura pentru atribuirea contractului de proiectare si executare a lucrarilor pentru infiintarea unui centru de colectare prin aport colectiv in comuna. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se mentioneaza faptul ca valoarea…

- CAS Argeș incepe procesul de contractare parțiala a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru 2024. Avand in vedere: Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, republicata, cu completarile și modificarile ulterioare Prevederile G. nr.…

- Asociația Moașelor Independente (AMI), organizație care ofera servicii de sanatate pentru femei, gravide, mame și nou-nascuți, servicii medicale și navigare în sistemul medical pentru persoane vulnerabile și refugiate, arata ca, la doi ani de la inceperea razboiului din Ucraina,sistemul public medical…

- La 31 ianuarie 2024 a expirat statutul de asigurat pentru cetațenii care au achitat in 2023 prima de asigurare obligatorie de asistența medicala in suma fixa. Astfel, cetațenii care se asigura in mod individual (nu sint angajați și nici nu sint asigurați de Guvern) sint obligați sa achite prima de asigurare…

- 250 de gravide din județul Dambovița vor primi Trusoul bebelușului și vor beneficia de servicii medicale și sociale de specialitate in cadrul programului național derulat de Organizația „Salvați copiii”. Pana in acest moment, au fost distribuite 121 de pachete: 16 in Manești, 20 in Gura Ocniței, 5 in…

- Acolo unde instituțiile statului roman au uitat de romani, Caravana Medicala vine in sprijinul acestora. Sanatatea trebuie sa fie pe primul loc in grija statului, insa lipsește cu desavarșire in multe din satele romanești. Mii de oameni necajiți, din sate uitate de lume, in care nu exista asistența…

- Politica CAS Buzau de contractare la alte termene – anul 2024 Avand in vedere: – Prevederile art. 198 din HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul…

