- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, va participa marți, la lansarea noilor modele Ford la fabrica de la Craiova. Alaturi de șeful Guvernului vor fi prezenți și ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, dar și ministrul Economiei, Radu Oprea.

- Seful Guvernului Marcel Ciolacu a facut apel la cetatenii romani sa isi amane pelerinajele in Israel, amintind de recentele atacuri teroriste din acest stat. „Eu am o singura rugaminte: sa intelegem ca in Israel este razboi, sa intelegem situatia si gravitatea si ca nu putem face pelerinaj in aceasta…

- „Am vazut astazi la Deva un exemplu de succes despre cum afacerile romanesti se construiesc si se sustin cu fonduri europene. Sunt antreprenori onesti, care isi platesc corect toate taxele, contributiile si impozitele”, a scris Marcel Ciolacu, vineri pe Facebook. Premierul a adaugat ca „astfel de firme…

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Senatul a votat marți proiectul de lege prin care se interzice folosirea fainii de insecte la prepararea produselor tradiționale romanești. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este cel care a depus in Parlament, in luna aprilie, proiectul de lege care interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea…

- Florin Cițu n-are liniște și iese la 'razboi': Ciolacu iși asuma raspundea pe singurul pachet de legi care ingroapa economia Romaniei, dar și PNLFostrul premier Florin Cițu a rabufnit, pe Facebook, la adresa liderului PSD, Marcel Ciolacu, aflat acum in frunte la Palatul Victoria. "Marcel Ciolacu…

- Violeta Stoica ”Daruiește romanește”, programul guvernamental de promovare a produselor romanești sanatoase și de buna calitate – destinat sprijinirii fermierilor și procesatorilor romani, dar și consumatorilor – a fost lansat, ieri, și in județul Prahova, unde un fermier din județul Olt a donat cateva…

- Agenda plina, miercuri, pentru șeful Guvernului, Marcel Ciolacu. Premierul va avea intalniri de lucru cu patru dintre miniștrii Cabinetului pe care-l conduce. Startul șirului ședințelor pe care premierul le va avea cu miniștrii, la Palatul Victoria, se va da in jurul pranzului. Mai exact, conform programului…