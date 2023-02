Stiri pe aceeasi tema

- O creșa medie, cu o capacitate de 70 de locuri va fi construita in municipiul Moreni, pe strada Cricovului, in vecinatatea Parcului de la Blocul Turn. Investiția de 16.640.271,92 lei va fi finanțata prin programul național derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. De asemenea,…

- Flota de autobuze a regiei care asigura transportul in comun in Craiova se va rotunji in urmatorii ani cu inca 22 de autobuze electrice. Primaria Craiova a anuntat ca a obtinut finantare prin PNRR pentru achizitionarea celor 22 de mijloace de transport in comun inclusiv 22 de statii de reancarcare lenta…

- Obiectivul va fi construit pe un regim de inaltime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje) si va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori si 457 de locuri de parcare. Prin acest proiect, se urmareste clasificarea ca stadion tip arena sau stadion de capacitate mare si de categoria I – nivel…

- ”Obiectivul va fi construit pe o suprafata de 37.207 mp, pe un regim de inaltime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), si va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilitati, 195 locuri VIP si 125 pentru presa)”, a transmis, luni, MInisterul Dezvoltarii,…

- In Romania, peste 172.000 persoane au nevoie anual de ingrijiri paliative, dintre care peste 60.000 sunt bolnavi oncologici. La nivel national, gradul de acoperire cu servicii specializate este de sub 7% din necesar – acesta este motivul pentru care Ministerul Dezvoltarii a propus adoptarea acestui…

- Luni, 12 decembrie, au fost date in folosința, in județul Timiș, pe autostrada #A1, inca doua spații de servicii ca urmare a contractelor de concesiune incheiate intre CNAIR și Mol Romania Petroleum Products SRL. Este vorba despre cele doua spații de servicii de pe A1, Nadlac – Deva, tronson Lugoj –…

- Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Drumul Expres Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano- Ungara – Drum Expres M49 Ungaria). Nimic pentru drumurile groazei din județul Satu Mare sau pentru drumuri expres de legatura intre toate regiunile Romaniei. Pentru guvern e mai importanta…

- Guvernul a aprobat construirea unui nou camin studentesc, in Complexul Grozavesti din Bucuresti, unde vor fi asigurate locuri pentru 476 de studenti. Valoarea investitiei depaseste 198 de milioane de lei. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat ca Guvernul a aprobat, in…