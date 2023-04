Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul a declarat luni ca președintele Vladimir Putin va decide daca va participa sau nu la conferința BRICS, care va avea loc in Africa de Sud in luna august, in apropiere de data evenimentului, informeaza Reuters.Intrebat la un briefing obișnuit daca Putin va participa la conferința BRICS, purtatorul…

Ministerul Federal al Justiției din Austria a transmis ca, in calitate de membru al Statutului de la Roma, tara este obligata sa execute mandatele de arestare emise de Curtea Penala Internationala (CPI) si a subliniat ca nici macar sefii de stat nu au imunitate in fata Curtii, conform Rador.Institutia…

Administrația Biden a reluat in secret deportarile catre Rusia, o aparenta inversare a poziției adoptate dupa ce Rusia a invadat Ucraina in urma cu puțin peste un an, cand astfel de deportari au fost suspendate, dezvaluie The Guardian.Susținatorii imigrației au fost luați prin surprindere atunci…

Presedintele Chinei Xi Jinping si omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko au cerut in cadrul convorbirilor purtate, miercuri, la Beijing, un acord de pace pentru Ucraina „cat mai curand posibil", a informat agentia de presa a statului belarus, Belta, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Europarlamentarul roman, Eugen Tomac, a comentat decizia președintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind anularea unui decret legat de suveranitatea Republicii Moldova, spunand ca reprezinta „o amenințare uriașa", anunța Mediafax.

Belarusul este pregatit sa lanseze producția de avioane de atac Sukhoi Su-25, a declarat președintele belarus Aleksandr Lukașenko in cadrul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, la 17 februarie, informeaza BelTA.

Presedintele sirian, Bashar al-Assad, a acceptat propunerea de ajutor din partea lui Vladimir Putin, facuta in urma cutremurului din Siria.

Presedintele rus Vladimir Putin a criticat Germania pentru ca a furnizat Ucrainei principalele tancuri de lupta Leopard 2, spunand ca este gata sa foloseasca intregul arsenal al Rusiei, potrivit Reuters.