Africa, Afganistanul lui Macron

Strategia de stabilizare a regiunii Sahel prin lupta impotriva grupurilor jihadiste este un eșec pentru președintele francez Emmanuel Macron. Președintele Ciadului, Idriss Deby, a murit saptamana trecuta dupa ce a fost ranit in lupte impotriva rebelilor din nordul țarii. Macron a participat la funeralii. Regimul lui Deby, la putere de 30 de ani, era considerat […]