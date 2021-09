Stiri pe aceeasi tema

- Robotul Mazor X™ Stealth Edition, o platforma chirurgicala de ultima generatie, care poate fi gasit in acest moment doar in 8 spitale din toata Europa, va fi utilizat si in Romania, in urma unui parteneriat intre Spitalul Monza si Medtronic, lider mondial in domeniul tehnologiei, serviciilor si solutiilor…

- ” In Romania, 1 din 3 adulti sufera de afectiuni ale coloanei vertebrale. Pentru a veni in intampinarea nevoilor acestor pacienti, Spitalul Monza si Medtronic, lider mondial in domeniul tehnologiei, serviciilor si solutiilor medicale, au semnat un parteneriat unic pentru serviciile medicale din Romania,…

- Datele Organizatiei Europeane de Combatere a Cancerului arata ca, din cauza crizei sanitare generate de pandemia de Covid-19, aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate la timp in Europa. Același raport arata ca o persoana din doua, care prezinta simptome de cancer,…

- Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Chereches considera ca valul 4 al pandemiei va aduce imbolnaviri mai multe in orasele mici si la sat, informeaza Europa FM. Medicul este de parere ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2. Cresterile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in Europa s-a constatat o creștere a numarului infecțiilor cu noul coronavirus. „In saptamana 11-17 iulie, la nivel european s-a constatat o creștere cu 64,3% (a numarului infecțiilor). Aceasta…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, intrebat despre al patrulea val al pandemiei, ca este o ”diferenta vitala” fata de valul trei, intrucat exista vaccinul si toata lumea se poate vaccina. Intrebat despre numarul tot mai mic de persoane care se vaccineaza, premierul a afirmat: ”Inca din timpul…