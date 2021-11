Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a decis suspendarea sesiunilor de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic pentru o eficientizare a liniilor de finantare, informeaza institutia printr-un comunicat. "Preocuparea continua a Administratiei Fondului…

- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, ca urmare a cererii foarte mari, anunța Administratia Fondului pentru Mediu. Pentru Programul Rabla Clasic, ritmul inscrierilor s-a mentinut crescut, ceea ce a condus la suplimentari pe parcursul anului. Pentru acest program,…

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…

- Sesiunea de inscriere in Programul Casa Eficienta Energetic pentru cladiri publice a demarat joi, iar autoritatile si institutiile publice care doresc pot accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) pentru a-si crea contul de utilizator, a anuntat…