Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden, confruntata cu un aflux de minori neînsotiti la frontiera americano-mexicana, a cerut sâmbata unei agentii federale sa vina în ajutorul structurilor pentru cazarea acestora, excedate, informeaza Agerpres, citând AFP. Ministrul american de interne…

- Politistii de frontiera din judetul Mehedinti au prins 18 cetateni din Siria, Afganistan, Irak si Somalia care au traversat Dunarea, cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului pentru verificari, unde li s-a facut…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria si Irak care se indreptau spre granita cu Ungaria, calauzele, trei cetateni romani, fiind cercetate pentru trafic de migranti, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Politistii de frontiera de la Moravita au depistat sase migranți din Afganistan si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera cu statul vecin ascunsi intr-un automarfar incarcat cu placi de pal. Joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Zeci de migranți au fost descoperiți in șase camioane care incercau sa treaca frontiera cu Ungaria. Polițiștii aradeni au verificat șase camioane la vama și au descoperit ca in acestea erau ascunți aproape 40 de cetațeni in Afganistan și Pakistan. La Punctul de Trecere Frontierei (PTF) Nadlac II au…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera timișeni pe drumul ce leaga localitațile Cenei și Uivar. Oamenii legii au interceptat un transport ilegal de migranți a carui destinație finala era Timișoara. Un roman care avea rol de calauza este cercetat penal.

- Un control de rutina al Poliției de Frontiera in Denta a dus la descoperirea a cinci migranți insoțiți de o calauza. Este vorba despre trei sirieni si doi irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Marți, politistii…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au descoperit 12 migranti care au incercat, in ultimele 24 de ore, sa iasa din tara ilegal, ascunsi in doua camioane care transportau marfuri. La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat un camion condus de un roman in varsta de…