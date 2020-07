Stiri pe aceeasi tema

- Buzoienii care au fost in aceasta dupa-amiaza la Tribunalul Buzau au tras o spaima generata de fumul gros care a inceput sa se degaje dintr-una dintre incaperi. Un echipaj al ISU Buzau s-a deplasat imediat la fața locului cu o autospeciala cu apa și spuma. Din fericire pentru toata lumea, mai mare…

- Covid-19 este virusul care a reușit in primele luni din 2020 sa ingenuncheze o lume intreaga, provocand numeroase decese și un numar record de imbolnaviri intr-o perioada extrem de scurta. Chiar daca nici pana in prezent nu sunt cunoscutele circumstanțele in care a aparut acest virus și nici nu exista…

- Numarul celor izolati la domiciliu creste semnificativ de la o zi la alta in judetul Buzau. Daca luni erau 1.484 de persoane, marti numarul celor pentru care este impusa aceasta masura a ajuns la 1.644. Aproape toti sunt buzoieni intorsi din strainatate sau membri ai familiilor acestora pentru care…

- Dupa ce timp de o saptamana, buzoienii care locuiesc in jurul municipiului Buzau au primit raspunsuri contradictorii vizavi de permisiunea de a se deplasa, fara declarație pe propria raspundere, iata ca autoritațile s-au razgandit și vin cu o veste buna pentru aceștia. „Centrul Național pentru Coordonare…

- Reprezentanții Liceului Tehnologic Meserii și Servicii Buzau vin in intampinarea elevilor de clasa a VIII-a interesați sa devina profesioniști in domeniul gastronomiei sau in industria frumuseții. Astfel, pentru anul școlar 2020-2021, liceul buzoian vine cu o oferta educaționala constand in clase destinate…

- Prima zi de relaxare de dupa ridicarea starii de urgența a insemnat, pentru mulți buzoieni, revenirea la obiceiurile de dinaintea pandemiei, mulți dintre ei ignorand complet regulile impuse dupa instituirea starii de alerta. Fapt previzibil, de altfel, atat timp cat relaxarea a inceput, de fapt, imediat…

- Primaria municipiului Buzau a pus la punct prima acțiune de aprovizionare directa a buzoienilor cu produse din gospodariile țaranești și microfermele locale. Sub genericul „Coșul Verde de Buzau”, acest sistem a devenit funcțional marți, a anunțat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video pe…

- Nici n-am apucat bine sa ne bucuram de numarul mic de imbolnaviți și de procentul de vindecați de la Buzau, ca aflam cu stupoare ca doi dintre cei confirmați ca sanatoși au recidivat. De aceea, noi, cei de la PRO Romania, revenim in demersul nostru local de a interoga autoritațile asupra masurilor care…