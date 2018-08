Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson urmeaza sa fie investigat pentru o afirmatie in care a comparat femeile care poarta burka cu jefuitorii de banci sau cu casutele de scrisori postale, relateaza mass-media britanica, citata de agentia dpa. Investigatia impotriva fostului sef al diplomatiei…

- Boris Johnson, care a demisionat din guvern pentru ca nu a impartasit abordarea premierului Theresa May privind Brexitul, le-a cerut britanicilor sa 'creada din nou' in ei insisi. 'Elitele din lumea intreaga elogiaza aceasta tara (Marea Britanie n.red) fata de toti cei care vor sa vina aici', scrie…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian. Un purtator de cuvant al guvernului a declarat:…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- ''Pentru noi a sosit momentul nu de a fi mai putin europeni - putem incheia un mare acord de comert liber cu Uniunea Europeana in beneficiul ambelor parti -, ci de a fi din nou cu adevarat un actor mondial'', a declarat Johnson pentru cotidianul The Telegraph.El a estimat ca este momentul…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…