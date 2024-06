Stiri pe aceeasi tema

- BNR a dat unda verde pentru preluarea Porsche Bank de catre Dan Ostahie. Banca Naționala a Romaniei ( BNR ) a aprobat achizitionarea, in mod direct, de catre Dan Ostahie (90,10%) si societatea Real Estate SRL (9,89%), a unei participatii de 100% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul…

- Clasamentul celor mai mari companii care activeaza in Romania in domeniul restaurantelor este format din mari lanțuri de tip fast-food, in care liderii McDonald’s și KFC conduc, la mare distanța, avand fiecare afaceri de peste 1 miliard de lei in 2023. Datele au fost sintetizate cu ajutorul platformei…

- ”La 31 mai 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 65,072 miliarde euro, fata de 62,511 miliarde euro la 30 aprilie 2024. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,444 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut la 64,279 miliarde euro, la 31 martie, de la 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024. ”La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fata de 63.128 milioane euro la…