În Timiș, PSD și PNL au luat majoritatea mandatelor BEC Timiș a prezentat raportul final dupa incheierea procesului electoral: PNL și PSD au luat majoritatea mandatelor de aleși locali. “PSD și PNL au luat un numar enorm de posturi de consilieri local și ar trebui sa conduca județul lejer: PSD – 406 mandate in Timiș, PSD – 325 mandate. AUR a adunat 146 de […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumpscriptie Judeteana Constanta a transmis procesul verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru Consiile Locale la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. 297.214 alegatori s au prezentat la urne, din care au fost 291.969 de voturi valabil…

- Aproape jumatate (49%) dintre participatii la un studiu derulat de EY intentioneaza ca cheltuiasca pentru masa de Paste sume cuprinse intre 400 si 1.000 de lei, iar 77% au spus ca nu au economisit.

- Peste 20 de elevi de la Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au reușit calificari la etape naționale de olimpiada Peste 20 de elevi de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au reușit performanța calificarii la etape naționale de olimpiada. Aceștia participa in perioada…

- Pe bulevardul Ferdinand, in spatele blocului R1, la intersectia cu strada Theodor Burada, au loc lucrari de reconfigurare a trotuarelor si de construire a unei parcari pe un teren eliberat de garaje. Spatiul existent este folosit inadecvat si se afla intr o stare de degradare. Majoritatea zonei este…

- Echipele de pompieri s-au confruntat cu dificultați majore in accesarea cladirilor afectate din cauza fumului dens care acoperea intregul loc. Comandantul provincial a confirmat ca exista o cantitate semnificativa de fum impraștiat in jur, ceea ce complica operațiunile de intervenție și salvare.Explozia…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a avertizat miercuri cu privire la o pandemie de gripa aviara daca virusul devine transmisibil intre oameni, deoarece acestia nu au imunitate la virus, relateaza Reuters. Aceasta avertizare survine la o zi dupa ce in statul american Texas s-a…

- Majoritatea turiștilor romani, care aleg insulele grecești, s-au obișnuit sa mearga in locuri deja cunoscute. Dar, printre multitudinea de locuri se afla și insula din Grecia necunoscuta turiștilor romani, ideala pentru vacanța. Despre acest loc se spune ca sunt puține locuri din lume la fel de frumoase.

- In dimineața asta locuitorii din Turda Noua au primit facturile la gaze iar acum iși pun mana-n cap la propriu. Spun ca vor ramane fara banii de Paște daca achita facturile in integralitate. Spre exemplu un pensionar cu o pensie de 1.100 de lei, are numai la gaze facturi de 1.200 de lei. Mai vine apa,…