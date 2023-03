AFIR: Au fost selectați fermierii care vor primi finanţare pentru pomicultură Un numar de 44 de fermieri au fost selectati in baza punctajului obtinut pentru finantare cu fonduri nerambursabile in cuantum total de 20,33 de milioane de euro, finantarea urmand a fi acordata prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru realizarea investitiilor in propriile exploatatii pomicole. ”Rapoartele de selectie a cererilor de finantare depuse in perioada 11 noiembrie – 12 decembrie 2022, pentru mai multe componente ale submasurii 4.1a (Investitii in exploatatii pomicole) au fost publicate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. In urma procesului de evaluare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Rapoartele de selectie a cererilor de finantare depuse in perioada 11 noiembrie – 12 decembrie 2022, pentru mai multe componente ale submasurii 4.1a (Investitii in exploatatii pomicole) au fost publicate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. In urma procesului de evaluare de catre expertii…

- Administrația județeana a depus, in luna octombrie 2022, 13 proiecte pentru a obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C5 – Valul renovarii, solicitand in total suma de 80.819.887,7 lei fara TVA. Inițiativele vizeaza renovarea energetica a mai multor obiective de…

- Bugetul pentru modernizarea Casei de Cultura din Targu Jiu a crescut exponențial dupa actualizarea Studiului de Fezabilitate. Lucrarile fusesera adjudecate in 2022, insa a fost constatat ca este nevoie de reactualizarea documentațiilor, avand in vedere necesitatea execuției și a altor tipuri de lucrari.…

- Am semnat astazi, 27 ianuarie 2023, contractul pentru reabilitarea energetica a Scolii Gimnaziale „Avram Iancu” din orasul Abrud, pentru constructia unei noi centrale termice si a unui teren de sport. Finantarea lucrarilor in valoare de aproximativ 2 milioane de euro este asigurata prin fonduri europene…

- Incepe modernizarea strazii Herța din municipiul Dorohoi. Ministrul Cseke Attila a semnat finanțarea Modernizarea strazii Herța din municipiul Dorohoi se va face incepand din acest an dupa ce Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 8 noi contracte de finanțare…

- Producatorul de electrocasnice Electroargeș a anunțat vineri la Bursa ca a atras 5 milioane de lei, intr-o emisiune de obligațiuni, pentru a finanța activitatea curenta, investiții și capital de lucru. „In urma Plasamentului Privat de obligațiuni, s-au subscris și platit un numar de 2.006.000 obligațiuni,…

- In data 13 decembrie 2022 au fost semnate doua proiecte importante pentru comuna Cumpana. Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju a semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in prezenta secretarului de stat Marcel Alexandru Stoica, contractul de finantare pentru Programul…

- Pe parcursul anului 2022, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a implementat 15 proiecte noi, in valoare de 16 milioane de euro și a primit donații in valoare de 6,8 milioane de euro. In acest an, MAI a aprobat strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne și trei din cele șase programe aferente.…