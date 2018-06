Stiri pe aceeasi tema

- Doron Klein vine in locul lui David Hay la conducerea operatiunilor locale ale dezvoltatorului imobiliar AFI Europe, care are in Bucuresti mallul AFI Cotroceni si proiectul de birouri AFI Park. El vine in Romania de la conducerea operatiunilor AFI Europe Cehia. Continuarea pe ZFCorporate…

- In luna in care evidentiem grija pentru protectia mediului inconjurator – iunie – Groupe Renault Romania a lansat fundatia cu acelasi nume. Compania a anuntat crearea acesteia in cadrul unui eveniment organizat chiar in mijlocul naturii, la Gradina Botanica din Bucuresti. Mobilizarea pentru o lume mai…

- Revolut, alternativa bancara digitala care include un card de debit contactless, schimb valutar, tranzacționare de criptomonede și plați “peer-to-peer”, iși va deschide un birou in Romania in luna mai Compania fintech cu cea mai rapida creștere din Europa le va permite utilizatorilor sa deschida un…

- MedLife, cel mai mare jucator din sectorul privat de sanatate, a devenit actionar integral al diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai mari operatori de servicii medicale din Romania, ca urmare a aprobarii tranzactiei de catre Consiliul Concurentei. “Suntem…

- Planet Group Internațional, furnizor de solutii pentru optimizarea proceselor de business si document management, a depasit în 2017 cifra de afaceri de 7 milioane euro, cu o crestere de 44% fata de anul precedent. Organizația este reprezentata pe piața locala de RO Planet, aceasta gazduind…

- Compania de dezvoltare imobiliara AFI Europe, proprietara mallului AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, a anunțat ca David Hay a demisionat din funcția de director executiv al subsidiarei din Romania, dupa șapte ani la conducerea operațiunilor locale.

- David Hay, care a condus operatiunile dezvoltatorului imobiliar AFI Europe Romania in ultimii sapte ani, si-a anuntat demisia si intentia de a-si continua parcursul profesional in afara companiei. „Dupa 12 ani in care am ocupat diferite functii in cadrul AFI Europe si alti sapte ani in care…

- AFI Europe Romania anunța o schimbare la nivel de top management: domnul David Hay, CEO al companiei in ultimii șapte ani, și-a anunțat demisia și intenția de a-și continua parcursul profesional in afara companiei. Decizia reprezinta o alegere personala a domnului Hay, pe care, deși cu tristețe, managementul…