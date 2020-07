Afganistan: Washingtonul și talibanii discută despre "oportunitățile economice" Trimisul american în Afganistan, Zalmay Khalilzad, a subliniat potențialul economic al unui Afganistan pașnic în timpul discuțiilor cu talibanii din Doha, potrivit AFP.

Cele doua parți au semnat un acord în februarie, din care a fost exclus guvernul afgan, care vizeaza retragerea trupelor straine din țara în schimbul garanțiilor de securitate din partea talibanilor și începerea unui dialog de pace inter-afgan.

În cadrul unei întâlniri cu biroul politic taliban din Doha, &"am evidențiat oportunitațile de dezvoltare economica care vor conduce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de localnici din districtele invecinate erau adunati in momentul atacului in acea piata amenajata in aer liber unde se comercializau oi si capre.Un purtator de cuvant al guvernatorului din Helmand a afirmat ca mai multe rachete trase de insurgentii talibani au cazut in apropierea pietei,…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…

- Guvernul afgan de la Kabul si gruparea islamista talibana au convenit ca Doha sa fie locul primei intalniri pentru negocierile de pace, au declarat duminica ambele parti, informeaza Reuters. Negocierile, cunoscute sub denumirea "dialogul intra-afgan", vor reprezenta prima intalnire la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi decizia presedintelui SUA Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Aceasta…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- Incidentul a avut loc intr-un cartier in care serviciile afgane de informatii au arestat recent membri ai gruparii Statul Islamic, acuzati de comiterea mai multor atacuri. Este vorba despre primul atac coordonat in capitala afgana din ultimele luni. Incidentul nu a fost, insa, revendicat. La…

- Talibanii au rechemat marti noapte delegatia trimisa la Kabul pentru a discuta problema eliberarii prizonierilor, informeaza miercuri dpa. Suhail Shaheen, un purtator de cuvant al biroului politic al talibanilor de la Doha, in Qatar, a scris pe Twitter ca "prizonierii Emiratului Islamic…