Stiri pe aceeasi tema

- Cu talibanii intorși la putere la mai puțin de o luna inainte de comemorarea atacurilor din 11 septembrie 2001, este de asteptat ca intrebarea „de ce?” sa fie pusa raspicat: De ce si-au pierdut viata aproape 2.500 de americani? De ce aceasta factura ce depaseste 2.000 de miliarde de dolari?

- Fostul președinte american Donald Trump a facut presiuni asupra Ministerului Justiției pentru ca acesta sa declare ”fraudate” alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, potrivit cotidianului american New York Times, relateaza Agerpres, care citeaza EFE. Acțiunea lui Trump era parte a campaniei miliardarului…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Operatiunile militare americane in Afganistan se vor incheia pe 31 august, a anuntat joi seara presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din cauza retragerii tr...

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Donald Trump are in continuare susținatori fanatici, care sunt de parere ca fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) se va intoarce in curand la Casa Alba. Este vorba despre gruparile QAnon și MAGA, care promoveaza tot felul de idei fanteziste și conspiraționiste. Aceste doua entitați…

- Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins, in varsta de 38 de ani, a intrat in sediul Congresului pe 6 ianuarie, cand oficialii aleși au certificat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale, relateaza HotNews.ro .In fotografiile prezentate, barbat cu parul lung este…

- Unul dintre marile obiective pe care le are administrația condusa de Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) este legat de imbunatațirea relațiilor cu Uniunea Europeana (Uniunea Europeana). Astfel, de la Washington au fost lansate declarații de curtoazie catre Bruxelles. Mesajul pe…