- Talibanii au propus o incetare a focului de trei luni in schimbul eliberarii de catre guvernul afgan a 7.000 de insurgenti incarcerati, a anuntat joi un membru al echipei guvernamentale de negociere, transmite AFP.

- Israel lanseaza atacuri aeriene la Gaza pentru prima data de cand incetarea focului a pus capat bombardamentului de 11 zile care a ucis peste 220 de oameni, anunța CNN. Explozii uriașe au zguduit Gaza in aceasta seara, in timp ce avioanele israeliene au lansat noi lovituri impotriva Hamas, punand capat…

- Șeful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anunțat ca UE intenționeaza sa-l faca pe Alexandr Lukașenko sa plateasca scump pentru deturnarea și forțarea avionului civil de pe ruta Atena-Vilnius sa aterizeze la Minsk pentru a recupera un opozant politic. El a cerut eliberarea „imediata” a opozantului…

- Statele membre ale Uniunii Europene au salutat luni seara incetarea focului in Orientul Mijlociu si au reafirmat angajamentul blocului comunitar fata de solutia bazata pe coexistenta a doua state, unul israelian si unul palestinian, transmite dpa. ''Salutam incetarea focului, care ar trebui…

- Uniunea Europeana a salutat vineri incetarea focului intrata in vigoare intre Israel si gruparea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si s-a angajat sa sustina eforturile in vederea unei "solutii politice" pe termen lung, potrivit France Presse. "Uniunea Europeana isi exprima satisfactia…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut marti ''incetarea imediata a tuturor violentelor si punerea in practica a unei incetari a focului'' intre Israel si palestinieni, dupa o reuniune de urgenta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Obiectivul…

- "Explozia semnificativa a violentei" in Fasia Gaza si Ierusalimul de Est "trebuie sa inceteze imediat", a declarat luni seara un purtator de cuvant al sefului diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, citat de AFP. "Tirurile de rachete din Fasia Gaza asupra populatiei civile din Israel sunt complet…