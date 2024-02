Stiri pe aceeasi tema

- Algeria a elaborat o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a cere o incetare a focului umanitara imediata intre Israel si Hamas, careia Statele Unite, care au drept de veto, i se opun, deoarece sustin ca ar fi utila doar militantilor palestinieni, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Proiectul,…

- Mii de persoane au manifestat la Washington și la Londra in sprijinul populației palestiniene din Fașia Gaza, solicitand incetarea „imediata” a focului si criticand sprijinul acordat Israelului de catre Statele Unite si Marea Britanie

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, urmeaza sa calatoreasca miercuri in Egipt pentru discutii privind incetarea focului in Fasia Gaza si un schimb de prizonieri palestinieni cu Israelul, a declarat marti o sursa din cadrul miscarii islamiste, informeaza AFP, preluat de agerpres.ro. Cu sediul in Qatar, Haniyeh…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.Seful diplomatiei britanice David Cameron si omologul sau german Annalena Baerbock considera ca exista o "necesitate urgenta" pentru o "incetare durabila a focului" in Fasia Gaza, dar se opun…

- „Nu mi-am imaginat niciodata ca voi vedea o asemenea barbarie nespusa impotriva evreilor in timpul vietii mele”, a spus regizorul Steven Spielberg, potrivit fundatiei, care detine cea mai mare colectie de videoclipuri din lume cu supravietuitorii Holocaustului. Vorbind in calitate de invitat la Fox…

- Liderii țarilor BRICS au cerut, recent, in cadrul unui summit special de urgența, incetarea imediata a focului in Fașia Gaza și realizarea unei paci durabile. In cadrul primului eveniment de acest gen din istoria organizației, la invitația președintelui Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, cei 11 lideri…

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…