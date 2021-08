Stiri pe aceeasi tema

- SUA condamna atacurile talibanilor impotriva fostilor translatori afgani si a altor afgani, precum si pentru distrugerea infrastructurii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, lansand un apel talibanilor sa impiedice fortele lor sa comita astfel de actiuni, relateaza Reuters.…

- Fortele de securitate afgane au respins duminica un atac al talibanilor asupra unui centru provincial al unei provincii din nordul tarii, aflata la granita cu Tadjikistanul, cu ajutorul atacurilor aeriene, au anuntat autoritatile din Afganistan, transmite Reuters. Atacul talibanilor a fost…

- Odata cu retragerea trupelor aliate din Afganistan, talibani pregatesc ofensiva dupa ofensiva pentru cucerirea provinciilor afgane. Reprezentanții ONU atrag atenția asupra evoluției ingrijoratoare, pe masura ce trupele straine se retrag din țara, dupa 20 de ani de ocupație. Trimisul special al ONU pentru…

- Recentele cuceriri militare ale talibanilor in Afganistan reprezinta un motiv de 'ingrijorare', a declarat marti, in Consiliul de Securitate al ONU, emisarul secretarului general al Natiunilor Unite in aceasta tara, Deborah Lyons, adaugand ca insurgentii s-au pozitionat pentru a prelua controlul…

- Consiliul de Securitate al ONU a "condamnat in cei mai puternici termeni" marti atacurile soldate cu peste o suta de morti, comise in noapte de vineri spre sambata in nordul Burkina Faso, informeaza AFP. Intr-o declaratie, membrii Consiliului de Securitate "au reafirmat faptul ca terorismul in toate…

- Consiliul de Securitate al ONU va tine duminica la orele 14.00 GMT o reuniune publica virtuala cu privire la conflictul israeliano-palestinian, dupa tergiversari cu Statele Unite care au refuzat organizarea acesteia vineri, au indicat joi surse diplomatice, noteaza AFP preluat de agerpres. Sesiunea…

- Israelul a cerut joi Consiliului de Securitate si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, "sa condamne fara echivoc atacurile la intamplare" venite dinspre Gaza, intr-o scrisoare publicata la o zi dupa ce palestinienii au solicitat la randul lor printr-o scrisoare incetarea atacurilor israeliene,…

- Israelul a cerut joi Consiliului de Securitate si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, "sa condamne fara echivoc atacurile la intamplare" venite dinspre Gaza, intr-o scrisoare publicata la o zi dupa ce palestinienii au solicitat la randul lor printr-o scrisoare incetarea atacurilor israeliene,…