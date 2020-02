Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au obtinut un acord partial de o saptamana in Afganistan, in cadrul negocierilor pe care le poarta cu talibanii, a anuntat seful Pentagonului Mark Esper in cursul unei reuniuni a ministrilor Apararii NATO la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele afgan Ashraf…

- Statele Unite au declarat marti ca sustin ''pe deplin'' riposta Turciei la tirurile de artilerie ale regimului de la Damasc in nord-vestul Siriei, apreciind ca este vorba de ''auto-aparare justificata'', relateaza AFP. Intr-un comunicat, seful diplomatiei…

- Avionul care s-a prabusit luni in estul Afganistanului intr-o zona controlata de talibani apartine fortelor americane, afirma insurgentii. Ministerul Apararii afgan a negat ca este vorba de o aeronava afgana. “Un avion special al ocupantilor americani s-a prabusit… in provincia Ghazni”, a declarat purtatorul…

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, pe DN 25, la Tudor Vladimirescu, in județul Galați. Un autocar al unei firme din Focșani, cu 34 de pasageri la bord plus șoferul a intrat in coliziune cu o autoutilitara in care se afla doar șoferul. In urma…

- Talibanii au declarat luni ca, in negocierile cu Statele Unite, nu au in vedere o incetare a focului in Afganistan, ci doar o reducere a violentei, transmite AFP. 'Fapt este ca Emiratul islamic din Afganistan (EIA) nu are un proiect de incetare a focului', se precizeaza intr-un comunicat transmis…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, aflat in prezent la Kabul, va reveni in Qatar pentru "a relua discutiile cu talibanii", intrerupte in septembrie de presedintele Donald Trump in timp ce un acord parea foarte aproape, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, informeaza…