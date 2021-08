Afganistan: Talibanii susţin că au preluat controlul asupra Palatului prezidenţial din Kabul Talibanii au preluat controlul asupra Palatului prezidential din Kabul, au declarat pentru Reuters doi inalti comandanti ai insurgentilor prezenti in capitala afgana, dupa plecarea presedintelui Ashraf Ghani din tara. Nu exista insa o confirmare din partea guvernului afgan in aceasta privinta. Reuters transmite ca oficiali guvernamentali nu au putut fi contactati deocamdata. Ambasada SUA din Kabul a anuntat intr-o nota ca situatia securitatii in capitala afgana se schimba rapid, inclusiv la aeroport, unde au fost raportate focuri de arma, in timp ce trupele americane ajuta la evacuarea majoritatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

