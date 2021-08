Afganistan: Talibanii au preluat controlul asupra a încă două capitale de provincii, în estul şi sud-estul ţării Militantii talibani au preluat sambata controlul asupra a inca doua capitale de provincii din Afganistan, continuandu-si ofensiva inceputa in urma cu noua zile, relateaza DPA.



Fortele de securitate afgane si oficialitatile guvernamentale au parasit orasul Asadabad, capitala provinciei Kunar din estul tarii.



De asemenea, fortele de securitate au parasit si orasul Gardez, capitala provinciei Paktia, din sud-estul teritoriului afgan. Talibanii au preluat intai controlul asupra inchisorii orasului si i-au eliberat pe detinuti, potrivit unui membru al parlamentului afgan, Yar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au capturat sâmbata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres.Caderea…

- Insurgenții talibani și-au consolidat vineri controlul asupra Afganistanului, cucerind al doilea și al treilea oraș al țarii în timp ce statele occidentale se pregatesc sa trimita trupe pentru a evacua angajații ambasadelor din capitala Kabul, relateaza Reuters.Cucerirea Kandahar, al doilea…

- Talibanii au cucerit în noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, în extremitatea nord-estica a Afganistanului, fiind a noua capitala de provincie unde au preluat controlul în mai putin de o saptamâna, a afirmat miercuri un deputat local, relateaza AFP și Agerpres. ''Noaptea…

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia,…

- Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un sistem de aparare aeriana anti-racheta, au anuntat duminica autoritatile, care se confrunta cu înaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP citata de Agerpres. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor locale. Numeroase…

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…