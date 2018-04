Militanti talibani au capturat joi dimineata un district din provincia Ghazni in Afganistan in apropiere de capitala provinciei si au ucis peste zece persoane, inclusiv guvernatorul districtului, a declarat un oficial din politie, citat de Reuters.



Districtul Khawaja Omari din Ghazni era considerat unul dintre cele mai sigure ale provinciei.



Militantii i-au ucis pe guvernatorul districtului Ali Dost Shams, garzile sale de corp, sapte ofiteri de politie si cinci agenti de informatii guvernamentali, a declarat Ramazan Ali Mohseni, adjunct al sefului politiei in Ghazni.

…