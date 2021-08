Afganistan: SUA vor prioritiza evacuarea trupelor sale în ultimele două zile din august Armata americana isi va continua eforturile de evacuare de la aeroportul din Kabul pana la termenul limita de 31 august daca este nevoie, dar in ultimele doua zile prioritatea va fi transportul trupelor si echipamentului militar americane, a anuntat miercuri Pentagonul, potrivit Reuters. Generalul-maior William Taylor, din partea Statului major al armatei SUA, a declarat intr-o conferinta de presa ca peste 10.000 de oameni se afla in prezent la aeroportul din Kabul asteptand sa fie evacuati din Afganistan. El a adaugat ca in ultimele 24 de ore peste 19.000 de persoane au fost evacuate cu 90 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat marti ca nu vor permite continuarea evacuarilor din Afganistan dupa data de 31 august, cerand Statelor Unite sa nu incurajeze poporul afgan sa-si paraseasca tara si sa evacueze din Afganistan numai strainii, nu si cetatenii afgani cei mai calificati, consemneaza Reuters, AFP si…

- Evacuarea trupelor militare din Kabul va fi finalizata pana la 31 august, dupa cum a anunțat președintele Joe Biden, scrie AFP. "Speram ca nu trebuie sa prelungim", a spus acesta. Totodata, șeful...

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa inceteze "cat mai curand posibil", a declarat duminica un inalt responsabil taliban, relateaza AFP. "America, cu toata puterea si echipamentele…

- Ungaria a anuntat miercuri ca a organizat evacuarea unui grup de 26 de cetateni de-ai sai care sunt contractori in Afganistan si ca ei se vor intoarce in tara in curand cu un zbor derulat de alt stat, informeaza Reuters. Budapesta trimite de asemenea propria misiune de evacuare in Afganistan pentru…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…

- Soldatii americani au inceput sa soseasca la Kabul pentru a contribui la evacuarea personalului diplomatic si a altor civili din capitala afgana, dupa ce rebelii talibani au preluat controlul in tot mai multe orase, pe fondul retragerii fortelor internationale, relateaza sambata agentia Reuters.…

- Comandantul trupelor americane in Afganistan, generalul Austin Miller, isi incheie mandatul luni, potrivit unor oficiali americani, punand astfel capat, in mod simbolic, celui mai indelungat razboi al Statelor Unite, in contextul in care talibanii isi continua ofensiva in tara, relateaza Reuters.

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…