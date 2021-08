Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…

- Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. Insurgentii afgani au cucerit…

- Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP. Insurgentii afgani au cucerit recent mai multe districte…

- ​Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi încetinita având în vedere înaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune însa sub semnul întrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie,…