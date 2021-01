Stiri pe aceeasi tema

- Fortele internationale intentioneaza sa ramana in Afganistan dincolo de termenul din mai prevazut in acordul incheiat de Statele Unite cu talibanii in februarie 2020, afirma patru responsabili din NATO, citati duminica de Reuters, o decizie care ar putea duce la escaladarea tensiunilor cu insurgentii,…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a felicitat, miercuri, pe noul secretar de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca Germania si Statele Unite vor coopera strans pentru abordarea provocarilor internationale, relateaza mediafax. "Am vorbit astazi prin telefon cu noul meu omolog…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit marti o sursa guvernamentala din Germania, iar Uniunea Europeana va putea astfel sa ajunga din urma Marea Britanie si Statele Unite,…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Australia va exclude din randul fortelor speciale cel putin 10 militari, dupa publicarea unui raport potrivit caruia exista dovezi credibile privind implicarea unor trupe australiene in "crime ilegale" in Afganistan, informeaza joi Reuters, citand Australian Broadcasting Corporation (ABC), potrivit…

- Statele Unite ale Americii vor reduce numarul de militari din Afganistan si din Irak la cate 2500 in fiecare din cele doua tari, pana pe 15 ianuarie anul viitor, a anuntat marti secretarul interimar al apararii, Christopher Miller, transmit dpa, Reuters si AFP. Miller a explicat ca aceasta reducere…