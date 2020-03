Fortele americane au desfasurat miercuri o lovitura aeriana impotriva combatantilor talibani din provincia Helmand, situata in sudul Afganistanului, aceasta fiind prima actiune militara a SUA dupa acordul cu talibanii convenit sambata, la Doha, transmit Reuters si DPA. Luptatorii talibani ''atacau un punct de control al Fortelor de securitate nationale afgane. Aceasta a fost o lovitura defensiva pentru a zadarnici atacul'', a declarat colonelul Sonny Leggett, purtator de cuvant al Fortelor americane din Afganistan, intr-un mesaj pe Twitter. The US conducted an airstrike on March…