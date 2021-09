Afganistan: Cel puțin 17 morți în timpul unor focuri de armă de celebrare, după ce talibanii au spus că au cucerit Panjshirul VIDEO Cel putin 17 oameni au murit sâmbata la Kabul, în urma unor focuri de arma trase în aer pentru a sarbatori potrivit careia talibranii ar fi preluat controlul asupra provinciei Panjshir, ultima provincie din Aganistan care lupta cu gruparea islamista, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Liderii opozitiei fata de talibani au negat ca provincia a cazut.

Agentia de presa Shamshad a anuntat ca în urma focurilor de arma trase în aer au fost ucisi 17 oameni si alti 41 au fost raniti. Agentia Tolo a relatat despre un numar similar.

Cel putin 14 oameni au fast raniti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

