SALVAMONT,în ajutorul unor tineri blocați în Canionul Horoabelor

SALVAMONT în ajutorul unor tineri care ignorat toate regulile muntelui și au rămas blocați în Canionul Horoabelor