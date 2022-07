Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au dezgropat o Toyota alba folosita de fondatorul gruparii extremiste, mollahul Mohammad Omar, pentru a fugi in sudul Afganistanului dupa ce coaliția condusa de SUA l-a alungat de la putere, relateaza The Guardian.

- S-a intamplat duminica, pe un drum neamenajat ce duce la cunoscuta plaja Gostinu, din județul Giurgiu. Din fericire, șoferul, ajutat de oamenii din zona, a reușit sa salveze autoturismul. „Un autoturism a fost in pericol sa cada in apa Dunarii, dupa ce malul s-a surpat, in timp ce conducatorul auto…

- Tanar din Sebeș, prins in timp ce conducea o mașina cu autorizația de circulație expirata din octombrie. S-a ales cu dosar penal Un tanar din Sebeș este cercetat penal dupa ce a condus o mașina ce avea autorizația de circulație expirata de aproape opt luni. A fost oprit in trafic la Craciunelu de Jos.…

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- FOTO: Mașina in flacari pe Autostrada Sebeș-Turda, aproape de Aiud. Autoturismul, tras pe banda de urgența O mașina a luat foc pe Autostrada A10, la kilometrul 43, ieșirea catre Aiud. Incidentul a fost semnalat de șoferii care treceau prin zona, pe grupul de Facebook Info Trafic Județul Cluj. Din primele…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a afirmat intr-un interviu acordat ziarului Financial Times ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, transmite luni Reuters. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat…

- Talibanii au decretat sambata ca femeile din Afganistan sunt obligate sa poarte un voal de preferința burka, care le acopera complet, aceasta fiind o restricție dintr-o lista lunga de restricții, ceea ce a declanșat numeroase reacții din partea militantelor feministe, transmite presa internaționala.…