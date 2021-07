Stiri pe aceeasi tema

- Haosul a pus stapânire pe baza aeriana din Bagram dupa plecarea trupelor americane din ceea ce a fost cea mai mare fortareata militara a fortelor internationale din Afganistan, lasând o senzatie de îngrijorare în rândul afganilor cu privire la impactul retragerii, relateaza…

- Armata Statelor Unite a parasit aerodromul Bagram, de langa Kabul. Mișcarea anunța iminenta retragere completa a forțelor straine din Afganistan, scrie alephnews.ro.Joe Biden anunțase recent ca forțele Statelor Unite se vor retrage complet din Afganistan pana la 11 septembrie.

- Haosul a pus stapanire pe baza aeriana din Bagram dupa plecarea trupelor americane din ceea ce a fost cea mai mare fortareata militara a fortelor internationale din Afganistan, lasand o senzatie de ingrijorare in randul afganilor cu privire la impactul retragerii, relateaza luni EFE intr-un comentariu.

- Oficialii americani din domeniul apararii au anunțat ca ultimele forțe americane și NATO au parasit baza aeriana Bagram din Afganistan, centrul razboiului impotriva militanților de aproximativ 20 de ani. Mișcarea semnaleaza iminenta retragere completa a forțelor straine din Afganistan, conform BBC News.

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei au parasit…

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei…

- Pentagonul și-a recunoscut responsabilitatea pentru decesul „accidental” a zeci de civili, anul trecut, in timpul operațiunilor militare din Afganistan, Irak, Somalia și Siria. Armata SUA recunoaște responsabilitatea pentru decesul a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operațiunilor sale in…