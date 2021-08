Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul pietei din Romania exista, in acest moment, un numar redus de oferte de vanzare a energiei angro pe termen lung, iar in acest context furnizorii de energie si-au asumat toate riscurile, multi dintre ei fiind intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, sustin reprezentantii…

- Se preconizeaza ca economia europeana se va redresa mai rapid decat se estimase anterior, economia Romaniei urmand sa creasca cu 7,4% in 2021 si 4,9% in 2022. In primul trimestru al anului, activitatea a depașit așteptarile, iar in al doilea trimestru, imbunatațirea situației sanitare a determinat o…

- In prezent, numarul locurilor de consum aflate in situatia de a fi deconectate pentru neplata a depasit 173.000, dublu fata de perioada similara a anului trcecut, cand erau 86.400 de locuri de consum, potrivit datelor oferite de Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER) și citate de Agerpres.Motivul…

- Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica (AFEER) a declarat ca 1 iulie nu e sfarsitul lumii, contractele si furnizorii de energie electrica putand fi schimbati si dupa aceasta data, preturile fiind mai mari in special din cauza scumpirii certificatelor verzi.

- Numarul facturilor neplatite s-a dublat in ultimul an, dupa ce Guvernul a emis o ordonanta de urgenta potrivit careia niciun consumator de energie nu poate fi deconectat de la retea in timpul starii de alerta, a afirmat, marti, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania…

- Numarul facturilor neplatite s-a dublat in ultimul an, dupa ce Guvernul a emis o ordonanta de urgenta potrivit careia niciun consumator de energie nu poate fi deconectat de la retea in timpul starii de alerta, a afirmat, marti, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER),…

- Consumatorii de energie isi pot schimba oricand contractele sau furnizorii, iar cresterea de preturi de acum este legata de conjunctura internationala a pietei, fara legatura cu liberalizarea, a afirmat, marti, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), intr-o conferinta…

- Factura la energia electrica reflecta evolutia de pe pietele de energie, interne si internationale, lipsa investitiilor in capacitatile de productie si costurile ridicate ale certificatelor de CO2, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFER), remis, miercuri,…