Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei investigații mediatizate, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au decis trimiterea in judecata a mai multor persoane intr-un caz legat de corupție. Potrivit comunicatului emis la data de 23 februarie 2024, inculpații sunt un șef al Serviciului…

- Inculpații in dosarul de mita de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) au fost trimiși in judecata, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Bacau. Este vorba despre Dragoș-Constantin Alexa, șef al Serviciului Tehnic, Administrativ și Aprovizionare din cadrul Spitalului…

- Seful Serviciului Tehnic, Administrativ si Aprovizionare din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau si economistul unitatii au fost retinuti de procurorii anticoruptie pentru 24 ore sub acuzatiile de luare de mita iar un om de afaceri a fost pus sub control judiciar, pentru dare de mita, informeaza…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 februarie 2024, a doua persoane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau: Alexa Dragos Constantin, sef…

- Seful Serviciului Tehnic, Administrativ si Aprovizionare din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau si economistul unitatii au fost retinuti de procurorii anticoruptie pentru 24 ore sub acuzatiile de luare de mita, in timp ce un om de afaceri a fost pus sub control judiciar, pentru dare de mita.…

- Doi angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii DNA , fiind acuzați de luare de mita. Alexa Dragoș-Constantin, șef al Serviciului Tehnic, Administrativ și Aprovizionare din cadrul spitalului, și economistul Pralea Doru-Ion sunt implicați intr-un…

- Un sef de serviciu din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau si un economist la aceeasi unitate au fost retinuti de procurorii DNA pentru 24 de ore. Ei sunt acuzati ca au cerut 20.000 de lei de la un om de afaceri pentru a-l favoriza pe acesta in cadrul derularii unui contract. Reprezentantii…

- Doi angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau au fost reținuți pentru luare de mita. Potrivit DNA, cei doi ar fi pretins bani de la un om de afaceri in legatura cu un contract care viza lucrari de intreținere și igienizare la subsolul și blocul alimentar al spitalului, informeaza Mediafax.Potrivit…