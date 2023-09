Majoritatea companiilor respondente in cadrul unui sondaj realizat de PwC Romania se asteapta la simplificarea controalelor fiscale dupa ce va fi implementata facturarea electronica in relatia dintre companii (B2B) care devine obligatorie din 2024. Companiile estimeaza ca facturarea electronica va aduce si alte beneficii, cum ar fi reducerea fraudei TVA la nivel national, cat si in cadrul Uniunii Europene si va conduce la eficientizarea procesului de colectare a taxelor.

Marcel Ciolacu a declarat razboi evaziunii fiscale:

