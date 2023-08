Afacerile miliardarului Kulczyk s-au împotmolit în nordul României: pierderi de producție și de bani Serinus Energy PLC a raportat luni ca a inregistrat o pierdere inainte de impozitare in prima jumatate a anului 2023, pe fondul unei scaderi a producției și a prețurilor medii mai scazute ale echivalentului petrolului. Acțiunile companiei de explorare, evaluare și dezvoltare a petrolului și gazelor, care are operațiuni in Romania și Tunisia, au scazut cu 13%, la 3,22 pence, luni dimineața, la Londra. Compania, controlata de un fond de investiții al miliardarului polonez Sebastian Kulczyk, a raportat o pierdere neta inainte de impozitare de 2,7 milioane USD in prima jumatate a anului 2023 din venitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

