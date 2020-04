Stiri pe aceeasi tema

- Epicentrul focarului cu noul coronavirus COVID-19 din China, orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, a fost redeschis total, in noaptea de 8 Aprilie, la ora zero. Ambasada Chinei a postat imagini spectaculoase.

- China, țara cel mai greu lovita de epidemia de coronavirus, incepe sa revina la normal, viața fiind reluata, practic, de unde a ramas. Autoritațile au hotarat sa se ridice masura carantinei in privincia Hubei, urmand sa fie ridicata, pana pe 8 aprilie, și in Wuhan.

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.

- Provincia chineza Hubei, unde a izbucnit focarul de pneumonie provocat de noul tip de coronavirus soldat cu cel putin 170 de morti, se confrunta cu "o grava lipsa" de materiale medicale pentru a face fata acestei boli, a declarat guvernatorul sau, Wang Xiaodong, citat joi de EFE.Potrivit…

- Ministerul de Externe a transmis, joi, pentru MEDIAFAX, ca singurul roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanant și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.„Ambasada Romaniei la Beijing este…

- O romanca din China explica pentru Libertatea care este atmosfera din țara in care traiește, in plina epidemie cauzata de noul coronavirus, care a ucis peste 100 de oameni. Felicia Nina Gherman, care traiește la Beijing și este jurnalista la Radio China Internațional de aproape noua ani, explica cum…

- O asistenta din Wuhan spune ca guvernul chinez ascunde proporțiile dezastrului și ca in toata provincia a fost infectate 90.000 de persoane cu coronavirusul. „Vreau sa spun adevarul” spune asistenta imbracata intr-un costum de protecție și face apel la oameni sa doneze materiale medicale. Marturia apare…

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…