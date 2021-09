​Afacerile imobiliare din România și criza chineză Evergrande (analiză) &"Prabușirea colosului imobiliar chinez Evergrande ridica semne de întrebare în privința sustenabilitații pieței imobiliare din România&" - cred analiștii firmei românești de consultanța Frames, care nu reușesc sa indice o legatura directa între compania din China și piața româneasca, dar susțin ca oricum exista un &"risc mare și foarte mare de insolvența&" în rândul celor mai mulți dezvoltatori imobiliari din toata țara.



