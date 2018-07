Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune sunt investiti in construirea unei noi sectiuni a autostrazii M4, care va permite efectuarea calatoriei de la Budapesta la granita Romaniei in mai putin de doua ore si 40 de minute. Prin legarea celor…

- Cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda unica nu indeplineste toate conditiile formale pentru aderarea la zona euro, se arata in raportul de convergenta pe 2018 publicat miercuri de Comisia Europeana. Cele șapte state care vor…

- Cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro, respectiv Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia si Suedia, prezinta in general o convergenta nominala considerabila, insa niciunul nu indeplineste toate conditiile formale…

- In perioada 2007 - 2017, cel mai semnificativ declin al investitiilor (din sectorul public si din cel privat) ca procent din PIB s-a inregistrat in Letonia (19,9% in 2017 fata de 36,4% in 2007, sau minus 16,5 puncte procentuale), Grecia (minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte…

- Finala Eurovision 2018 a inceput In aceasta seara, pe scena vor evolua reprezentantii a 26 tari: Ucraina, Spania, Slovenia, Lituania, Austria, Estonia, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie, Serbia, Germania, Albania, Franta, Cehia, Danemarca, Australia, Finlanda, Bulgaria, Republica Moldova, Suedia,…

- Timp de cinci zile, Politia Romana si Ambasada Statelor Unite ale Americii au organizat, la Bucuresti, un program regional de pregatire cu tema "Rutele proliferarii". Acesta s a adresat agentiilor guvernamentale cu responsabilitate in identificarea si destructurarea retelelor de proliferare a armelor…

- In contextul eforturilor pe care Romania le depune in vederea adoptarii monedei Euro, inca o veste buna de la Bruxelles - Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate distinct fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania,…

- Romania a incheiat anul 2017 cu un deficit de 2,9% din Produsul Intern Brut, al treilea cel mai mare din Uniunea Europeana, dupa Spania (-3,1%) și Portugalia (-3,0%), arata datele date publicitații de biroul european pentru statistica Eurostat, preluate de Hotnews. In 2015 Romania a avut un deficit…