Astazi prezentam povestea de succes a unei companii locale, care a demarat activitatea in acelasi an cu Gazeta de Sud. De 25 de ani, Top Gel produce inghetata pe care o livreaza unui numar de peste 20.000 de clienti din intreaga tara. De cativa ani, compania s-a lansat in productia de patiserie, cel mai dezvoltat segment fiind cel al productiei de napolitane. Top Gel este unul dintre principalii jucatori și una dintre „vocile“ importante de pe piața de inghețata din Romania. Top Gel marcheaza 25 de ani de expertiza susținuta in industria producției și a distribuției de inghețata. Asadar, istoria…